Романчука заключили под стражу

Суд Фрунзенского района Владивостока постановил заключить под стражу известного российского боксера Романа Романчука, обвиняемого в убийстве жителя Приморья Олега Мешкова. Заключение было вынесено в пятницу, сообщает «Спорт Экспресс». Ранее Приморский краевой суд как необоснованное отменил решение Фрунзенского районного суда об избрании меры пресечения Романчука в виде залога в размере 1 миллиона рублей, признав его необоснованным. 28 июля около 8:30 у центральной площади Владивостока между 29-летним Романчуком и 22-летним Мешковым произошел конфликт. По одной из версий, в ходе ссоры Мешков выстрелил в Романчука из пистолета "Оса", резиновая пуля угодила боксеру в голову. Романчук выхватил из рук Мешкова травматический пистолет и выстрелил ему в лицо. Пуля угодила Мешкову в глаз и проникла в мозг. Боксер был задержан нарядом дорожно-патрульной службы ГИБДД Владивостока. Мешков был доставлен в городскую клиническую больницу № 2, где, не приходя в сознание, скончался через двое суток. 4 августа следственным отделом по Фрунзенскому району Владивостока СУ СКП ПК в отношении подозреваемого Романа Романчука избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На основании собранных по уголовному делу доказательств, Романчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ - убийство. Накануне спортсмен был выписан из владивостокской городской клинической больницы, где он проходил лечение от полученной травмы в перестрелке. Он поселился в одной из гостиниц города. В медицинском заключении утверждается, что Романчук должен пройти курс восстановительный лечения, поскольку у него остались проблемы со здоровьем, нарушенном в уличной драке с Мешковым. У боксера по-прежнему не восстанавливается речь, он заикается, его регулярно мучают головные боли, без обезболивающих лекарств он не засыпает.