«Майами» сохранил в составе Куинна

"Майами" удалось сохранить в команде ключевого игрока задней линии Криса Куинна, сообщает «Спорт Экспресс». С защитником подписан новый контракт. Условия сделки не разглашаются. За два сезона, проведенных в "Майами", Куинн принял участие в 102 матчах, в 26 из них он выходил на площадку в стартовой пятерке. В среднем за поединок защитник набирал 5,9 очка, делал 2,4 передачи, 1,5 подбора и проводил на площадке 17,1 минуты. Минувший сезон стал для баскетболиста лучшим в карьере. Он сыграл 60 матчей (25 появлений в стартовой пятерке) и набирал 7,8 очка, делал 3,0 передачи и 2,0 подбора за 22,3 минуты игрового времени в среднем за матч.