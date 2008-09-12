Зедник: Очень скучал по хоккею

Нападающий "Флориды" Рихард Зедник провел первую тренировку после длительного перерыва. Хоккеист пропустил семь месяцев после того, как в одном из матчей регулярного чемпионата ему перерезало сонную артерию коньком партнера - капитан "Пантерз" Олли Йокинен при падении после столкновения в поединке с "Баффало" 10 февраля сделал неловкое движение, которое едва не стоило жизни словаку. Сегодня 32-летний форвард впервые с того дня вышел на лед вместе с партнерами и отработал занятие по полной программе, сообщает «Спорт Экспресс». "Чувствую себя хорошо. Я провел отличное лето, все в порядке, - отметил Зедник. - Вне игры сильно скучаешь по хоккею. Так что очень рад вернуться на лед".