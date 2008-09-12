Адриану: Слова Моуринью окрыляют меня

Форвард "Интера" Адриану считает, что появление в клубе Жозе Моуринью позволило ему начать все с чистого листа. Бразилец также признался: выступать за сине-черных при Роберто Манчини ему было затруднительно. Последние полгода нападающий, растерявший форму после чемпионата мира-2006, провел на родине, однако теперь готов вернуться на прежний уровень на Апеннинах. "Очень важно, что Моуринью появился в клубе, поскольку всем известно, что у меня не было хорошего контакта с Манчини, - сказал Адриану в интервью «Спорт Экспресс». - Моуринью всегда демонстрировал свою веру в меня. Когда Бразилия играла с Аргентиной, он даже прилетел в Южную Америку, чтобы поговорить со мной. Это окрылило меня, ведь я вижу, что тренер на меня рассчитывает. Это прибавляет сил, это очень важно для игрока". "Моуринью всегда говорил мне, что хочет видеть в своей команде, а это заставляет работать еще больше и прибавлять, - добавил бразилец о бывшем наставнике "Челси". - Моуринью невероятный человек, всегда говорит все прямо в лицо. "Ты мне нужен, я знаю, что у тебя огромный потенциал, я тебя уважаю, но я не идиот". Вот что мне сказал Моуринью. "Я не идиот, я здесь не для того, чтобы тренировать детей, так что хочу, чтобы ты выкладывался на все 100 процентов каждый день, на каждой тренировке. Нужно работать, чтобы иметь место под солнцем. И я в тебя верю". Таковы были его слова". Адриану может провести первый официальный матч за "Интер" после большого перерыва уже в эту субботу против "Катании". Напомним, что поединок первого тура серии А против "Сампдории" (1:1) бразилец пропустил из-за травмы.