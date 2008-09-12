Игровой номер Руа в Монреале увековечат 22 ноября

"Монреаль" назначил на 22 ноября торжественную церемонию, посвященную знаменитому канадскому голкиперу Патрику Руа. В этот день перед матчем регулярного чемпионата с "Бостоном" на домашней арене "Канадиенс" будет увековечен игровой номер 33, под которым вратарь выступал за клуб, сообщает «Спорт Экспресс». "Это великий день, это большая честь вновь оказаться часть большой семьи "Монреаля", - заявил в четверг сам Руа, который вместе с "Канадиенс" выиграл два Кубка Стэнли. - Думаю, когда говоришь об этом клубе, на первом месте должно идти как раз слово "семья". И мне было очень непросто уйти из этой команды". Голкипер покинул "Канадиенс" в декабре 1995 года, причем расставание получилось не слишком красивым из-за конфликта с наставником и бывшим одноклубником Марио Трамбле. В домашнем матче с "Детройтом" гости забросали ворота Руа шайбами, однако тренер своего подопечного не пожалел и долгое время его не менял. В конце концов голкипер едва не набросился на тренера с кулаками и в тот же день потребовал обмена. Теперь же знаменитый хоккеист предложил всем фанатам вслед за ним забыть ту историю и перевернуть страницу. Свой первый Кубок Стэнли Руа выиграл с "Монреалем" в дебютном сезоне 1986 году в возрасте 20 лет. Второй Кубок и второй "Конн Смайт Трофи" (приз самому ценному игроку плей-офф) достался голкиперу в 1993 году. "Всегда гордился теми 10 годами, что провел в "Канадиенс". Я многому научился, именно в этой команде я стал победителем", - подчеркнул 42-летний Руа, который ныне тренирует клуб юниорской лиги "Квебек Рэмпартс". Через четыре дня после демарша в "Монреале" вратарь был обменян в "Колорадо", с которым весной 1996 года выиграл Кубок Стэнли. Четвертый трофей и третий "Конн Смайт Трофи" Руа покорились в 2001 году. Добавим, что "Эвеланш" уже увековечили игровой номер знаменитого стража ворот. Карьеру голкипер закончил после сезона-2002/03, а в 2006 году он был введен в Зал хоккейной славы.