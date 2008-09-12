Кассано не собирается уходить из «Сампдории»

Форвард сборной Италии Антонио Кассано опроверг информацию о своем возможном переходе в "Ювентус", а также "Интер" или "Милан". Нападающий заявил о желании продолжить выступления в "Сампдории", сообщает «Спорт Экспресс». "Разве вы не знаете, что я подпишу со своим клубом 10-летний контракт?! Наверняка это заставит их одуматься", - с улыбкой заявил игрок. Напомним, что накануне туринское издание Tuttosport распространило информацию, согласно которой Кассано в конце сезона сменит "Сампдорию" на "Ювентус". Причем это уже не первый случай, когда вернувшегося из "Реала" на родину футболиста отправляют в более солидный клуб.