Заваров: У казахов прогресса не заметил

Не прошло и пяти минут после финального свистка матча Казахстан – Украина, а "Болельщик" уже связался с главным тренером "Арсенала" Александром Заваровым, который не отказался поделиться своими впечатлениями о втором поединке национальной сборной страны в отборе к чемпионату мира 2010 года, сообщает Террикон. – Александр Анатольевич, увидели ли вы существенные отличия в игре сборной Украины в сравнении с поединком против белорусов? – Прежде всего хочу поздравить нашу сборную с победой. Это очень важное событие. Говоря о разнице между первым и вторым матчем, отмечу, что сегодня в составе главной команды страны действительно были лидеры. Тот же Анатолий Тимощук и Андрей Шевченко вели за собой команду. Этот фактор имеет большое значение. Без футболистов такого уровня каждой команде очень тяжело добиваться необходимого результата. – А остальные игроки сыграли на своем уровне? – Да, конечно. В индивидуальном плане футболисты выглядели весьма прилично, никак не ровня их же игре в предыдущем поединке. Главное, на что хочу обратить внимание, так это на то, что команда Алексея Михайличенко сыграла очень солидно. Видать, против сборной Беларуси все же сыграл свою роль фактор первой встречи отбора. – Так может причина в том, что казахи – не белорусы? – Не думаю об этом. В каждой сборной собраны лучшие футболисты страны, которые выкладываются на поле на все 100 процентов, тем более против потенциально сильного оппонента. Также добавлю, что Казахстан меня откровенно разочаровал. Несмотря на то что у казахов новый тренер, никакого прогресса я не заметил. – Сказалось ли на игре украинцев отсутствие Артема Милевского и Андрея Русола? – Сложно сказать. В принципе, неплохо в нападении сыграли Шевченко и Селезнев. Я Евгения знаю достаточно хорошо. Но не могу понять, почему он никак не может забить. Хотя, вполне возможно, с Милевским атакующий потенциал сборной был бы немного выше. Относительно Русола… Думаю, его отсутствие не сыграло ключевой роли. Кучер отыграл неидеально, но, в целом, надежно. Конечно, в центре немного не хватало взаимопонимания. – Ну и нельзя не спросить о вашем "канонире" Владимире Лысенко. После матча молодежной сборной с чехами повсюду вновь заговорили о том, что ему пора в национальную сборную… – Оригинальничать не буду, скажу, что это задача тренеров – оценить того или иного исполнителя, сделать выбор. Одно дело, если бы наставники сборной были неопытные, но ведь знаний им не занимать. Они все взвесят и примут правильное решение. – Но ведь вам было бы приятно увидеть Лысенко в главной команде страны? – Честно говоря, да (смеется). Но всему свое время. Я уверен, что рано или поздно Володя заявит о себе в полный голос.