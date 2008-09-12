Еременко: Отец посоветовал набраться опыта в «Динамо»

В среду сборная Финляндии трижды была близка к победе над вице-чемпионом Европы. Но каждый раз свои аргументы находились у лидера атак Германии Мирослава Клозе, не устававшего сравнивать счет. Динамовец Роман Еременко провел на поле весь матч и по возвращению в Киев не преминул поделиться впечатлениями, сообщает Террикон. - Для Финляндии сыграть вничью с Германией считается за удачу. У немцев огромный авторитет, завоеванный многими поколениями футболистов. В любом турнире их сборная считается фаворитом. На мой взгляд, ничья 3:3 является локальным успехом моей сборной. Но если смотреть вперед, надеясь на попадание в финал Кубка мира, нужно было побеждать. - Судя по развитию событий на поле, для этого были все предпосылки… - В первом тайме была практически равная игра. А во втором они нас «прижали». Чтобы удержать победу нам не хватило каких-то десяти минут. - Ты принял участие в первом мяче. Расскажи, как это было? - Длинным пасом пытался перевести мяч в атаку. Защитник немцев ошибся при приеме, наш полузащитник Йоханссон вышел один на один с вратарем и открыл счет. - Авторитетное издание «Киккер» отметило тебя высокой оценкой, одной из лучших в команде. Что входило в обязанности на поле? - Мы играли с четырьмя защитниками, двумя опорными полузащитниками, тремя полузащитниками атакующего плана и одним нападающим. Я был одним из «опорников». Эта позиция для меня привычна. На ней играю как при нынешнем тренере Стюарте Бакстере, так и при предыдущем – Рое Ходжсоне. - Газетные сплетни об якобы отстранении Еременко от сборной не мешали настроиться на игру? - Не понимаю, зачем все это было сделано. У моего брата из-за известного инцидента были проблемы, его несколько месяцев назад отстранили от сборной. Надеюсь, что вскоре тренер изменит свое мнение об Алексее. Я же к этому не имею никакого отношения. - Как в Финляндии отнеслись к твоему переходу из «Удинезе» в «Динамо»? - Практически неделю был на родине, успел со всеми повидаться. С мамой, младшим братом, который также занимается футболом. Отец мое решение поддержал. Он считает, что будет полезно после итальянской Серии А набраться опыта в «Динамо», в мачтах еврокубков. - К игре «Динамо» против «Олкома» успеешь подготовиться? - А как иначе? После игры за сборную первым же рейсом вылетел в Киев и в четверг вечером провел тренировку. Для меня важно набрать хорошую форму и поскорей пробиться в основной состав. Времени на отдых сейчас нет.