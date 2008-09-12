Швейцарская пресса требует увольнения Хитцфельда

Швейцарские газеты, вышедшие на утро после поражения сборной Швейцарии от люксембуржцев (1:2), были беспощадны к своей национальной сборной и ее главному тренеру Оттмару Хитцфельду, передает Террикон. Газета Der Bund вышла под заголовком «Неловко, неловко, неловко» и вспомнила, с какими надеждами швейцарцы вступали в отборочную кампанию, а в итоге же все их мечты потерпели крах. Самое же популярное в Швейцарии издание, таблоид Blick, считает, что после таких поражений главный тренер должен покидать свой пост: «Хитцфельд остался только из-за прошлых заслуг. Любой другой специалист был бы в такой ситуации уволен».