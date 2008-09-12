Лаудруп прилетел подписывать контракт со «Спартаком»

Вчера в 17.40 из Мадрида в Москву прилетел датский тренер Михаэль Лаудруп, который в ближайшие полтора года постарается сделать «Спартак» чемпионом. Новый главный тренер народной команды появляется демократично. Выходит не через VIP-зал, а через обычный зал прилета. Пока 44-летний датчанин может себе это позволить – в России он еще не успел снискать славы и от поклонников ему скрываться незачем. В аэропорту его ждут лишь корреспондент «Советского спорта» да штатный переводчик «Спартака» с португальского и испанского Роман, информирует Террикон. На этот раз Лаудруп прибыл один, без семьи. «Как долетел? Спасибо, без приключений», – реагирует он на мой первый вопрос. И без проблем соглашается на интервью. – Можно сказать, что вы к нам надолго? – Думаю, да. Сейчас я отправляюсь на встречу с Валерием Карпиным. И если я ничего не напутал в своем расписании, то в пятницу должен поставить подпись под контрактом со «Спартаком». – В прошлый ваш визит осталась нерешенной проблема со школой для вашей дочери… – Надеюсь, Валерий уже что-то нашел. Для меня это, безусловно, очень важный вопрос. Вчера в Интернете появилось заявление Анхеля Лопеса, президента «Хетафе», в котором в прошлом году работал Лаудруп. В интервью «Radio Marca» Лопес заявил, что намерен требовать компенсацию с датского тренера за досрочно расторгнутый контракт с испанским клубом, который истекал лишь летом 2009 года. «Если это будет необходимо, я готов обратиться в ФИФА с жалобой на Лаудрупа, который должен выплатить нам компенсацию за досрочный разрыв контракта в размере 600 тысяч евро», – заявил президент «Хетафе». – Честно говоря, не хотел бы выносить технические моменты моей работы на суд широкой публики, – в ответ на мою просьбу прокомментировать новость Лаудруп улыбается. – У меня с президентом «Хетафе» сложились хорошие отношения, и я думаю, что у этой истории будет счастливый конец. – Позвольте спросить вас еще об одном техническом моменте. Датская пресса писала, что ваши переговоры с греческим «Панатинаикосом» зашли в тупик, поскольку вы настаивали на пункте в контракте, позволявшем в любое время покинуть клуб, если вам поступит предложение из Испании. – Это неправда. Такого пункта я не требовал ни в Греции, ни здесь, в России. – То есть подобный пункт в вашем договоре со «Спартаком» отсутствует? – Да. Больше того, ни разу за свою тренерскую карьеру я не настаивал на подобных условиях. Я приехал в «Спартак» как минимум на полтора года. И с самыми серьезными намерениями! – Проходила информация, что ваш младший сын Андреас Лаудруп, выступающий за кантеру мадридского «Реала», может присоединиться к вам в «Спартаке». Это правда? – Мы рассматривали со «Спартаком» такой вариант. К сожалению, сейчас этот переход невозможен, потому что трансферное окно уже закрыто. К тому же Андреас уже уезжал играть в аренде в Дании. Но зимой мы, возможно, вернемся к обсуждению этого вопроса. Если всем сторонам удастся договориться, я допускаю, что Андреас присоединится ко мне в «Спартаке». – Когда произойдет ваше знакомство с футболистами «Спартака»? – Возможно, завтра (в пятницу. – Прим. ред.). На тренировке. – Можно ли вас ожидать на тренерском мостике красно-белых уже в субботу в матче с «Москвой»? – Посмотрим. Я не исключаю такой возможности. Но могу сказать, что с большой долей вероятности буду руководить «Спартаком» в матче первого раунда Кубка УЕФА против «Баника». – Знаете, что за полчаса до вашего приземления в «Домодедове» из этого же аэропорта в Лондон улетел Роман Павлюченко? – Правда? – удивляется Михаэль. – Вот ведь футбольная жизнь! Так мы с Романом и не встретились… Что ж, надеюсь, у него в Лондоне все сложится как можно лучше.