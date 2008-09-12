Бекхэм: Не встречал футболиста быстрее Уолкотта

Бывший капитан сборной Англии в феерическом матче против хорватов появился на поле лишь за пять минут до финального свистка, заменив героя поединка - юного Тео Уолкотта, сообщает FOOTBALL.UA. "Я очень рад за Тео и за всю команду, что касается меня, то я и не надеялся играть в каждом матче, - говорит Дэвид Бекхэм. - Меня обрадовал просто вызов в сборную, конечно, хотелось бы сыграть больше, но это уже зависит от командной тактики". "Неважно, сколько минут я сыграл, меня это действительно не беспокоит. Куда важнее - шесть очков сборной Англии в двух стартовых матчах отбора ЧМ-2010". "Тео Уолкотт подтвердил свой класс, у этого парня просто невероятная скорость. Никогда ранее не встречал футболиста быстрее, чем Тео. Если он продолжит в том же духе, скоро оппоненты будут бояться молодого канонира". "Я посоветовал ему лишь наслаждаться игрой, ведь он выступает в прекрасном клубе, которым руководит уникальный тренер Арсен Венгер, он еще многому научит Уолкотта", - резюмировал 33-летний Бекс.