Михалик: На Хорватию будет совсем другой настрой

Приводим вашему вниманию слова игроков сборной Украины после победы над Казахстаном (1:3), сообщает FOOTBALL.UA. Евгений Левченко: - Думаю, поединок получился интересным. Лично моим заданим было вместе с Анатолием Тимощуком выигрывать борьбу на центральном плацдарме. Считаю, что у нас многое получалось. - Тем не менее поединок получился не из легких. - Конечно, мы знали, что сборная Казахстана - цепкая команда, которая пытается сражаться до финального свистка. - Что предопределило победу сборной Украины? - На мой взгляд, более высокий индивидуальный класс игроков, а также класс команды в целом. Хотя на таком поле довольно трудно демонстрировать все свое мастерство. - Результат для сборной Украины на первом месте? - Безусловно. Шесть очков в двух стартовых матчах - великолепный показатель. Впрочем, не стоит забывать и об игре, и если поединок с белорусами показал, что мы еще не обрели необходимую уверенность, то во встрече с Казахстаном у нас уже получалось намного больше. - Назаренко за дубль выставится? - Думаю, да (смеется). А если серьезно, то я очень рад за Сергея. Приятно смотреть, когда он забивает такие голы, как, к примеру, последний. А главное, что эти попадания во многом помогли одержать победу. Александр Алиев: - Александр, какие коррективы были внесены в перерыве, чтобы не упустить преимущество? - Конечно, хорошо, что мы забили в первой 45-минутке, но в раздевалке тренер попросил нас не сбавлять обороты и с первых минут второго тайма прибавить, поскольку казахи выступают дома и после пропущенного гола обязательно побежали бы отыгрываться. - Видно было, что ты пытался помочь Селезневу, он так хотел забить... - Да, ведь он вышел в стартовом составе, а это добавляет мотивации, но, к сожалению, не получилось. Будем надеяться, что свое он возьмет в последующих матчах. - Как думаешь, с Хорватией тоже будет сложно? - А как же, ведь это одна из ведущих сборных Европы, но мы играем дома при поддержке своих болельщиков, так что постараемся их не подвести. Тарас Михалик: - В этом матче нам пришлось немного понервничать, когда хозяева забили гол, но хорошо, что вскоре мы восстановили преимущество до двух мячей и хладнокровно довели поединок до победы. - Ты чуть ли не в каждом матче выступаешь с разными партнерами в центре обороны. Тяжело? - Есть немного. Но ничего, можно играть с любым партнером, главное, чтобы он был надежен. - У сборной Украины еще много недостатков в игре. Не в обиду будет сказано белорусам и казахстанцам, но впереди матчи с главными претендентами на выход из группы... - У нас еще достаточно резервов для усиления игры, к тому же я уверен, что на Хорватию будет совсем другой настрой...