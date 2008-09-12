Селезнев: Забить помешали голова и ноги

Слова форварда сборной Украины после матча с Казахстаном, отмечает FOOTBALL.UA. Евгений Селезнев: - Евгений, как тебе прошедший матч? - Думаю, он понравился зрителям. Было много борьбы, много голевых моментов. Ну а самое главное, что мы добились положительного результата, а это не может не радовать. - А о своей игре что скажешь? - Конечно, плохо ,что нападающий не забивает, но вся сборная Украины выступила на достаточно хорошем уровне. - На поле у тебя с Шевченко было классное взаимопонимание... - А как можно плохо играть с таким футболистом даже при том, что в официальном поединке мы впервые выступаем вместе? Его опыт и подсказки мне очень помогали. - Как тебе сборная Казахстана? - Я думаю, в этой команде перспективные футболисты. Казахстан показывает неплохой футбол, но на данный момент мы были просто сильнее. - Что тебе помешало забить во втором тайме, когда ты вышел один на один с вратарем? - Мои ноги или голова. Может, это было невезение, трудно ответить, поскольку я вроде все делал правильно... В данном матче после моих ударов мяч упорно не шел в ворота, нужно тщательно проанализировать поединок и постараться устранить подобные промахи. - На сколько процентов Украина показала свои сильные качества? - По горячим следам об этом говорить не хотелось бы, нужен тщательный разбор. - Не было опасений по поводу результата матча, когда соперник в середине второго тайма сократил разрыв до минимума? - Во время игры на этом не всегда концентрируешься. Вообще, мы должны были забивать больше еще до указанного вами казуса. Спустя 12 минут мы восстановили статус-кво, после чего сборная Казахстана опустила руки.