Шевченко: Украине помог, на очереди – «Милан»

Мнение российского журналиста о лидере сборной Украины. В матчах сборной Украины с Белоруссией и Казахстаном Андрей Шевченко записал на свой счет два победных гола, сообщает FOOTBALL.UA. Признаюсь, и сегодня мне трудно представить сборную Чехии без Павла Недведа, Голландии без Руда ван Нистелроя и Эдвина ван дер Сара, Англии - без Пола Скоулза, Италии - без Паоло Мальдини и Франческо Тотти. Ну а в том, насколько недостает Уэльсу многолетнего безоговорочного лидера Райана Гиггза, болельщики могли наглядно убедиться в среду в матче против россиян. Между тем никто из них не повесил бутсы на гвоздь, все продолжают защищать цвета грандов клубного футбола: Ювентуса, Реала, Манчестер Юнайтед, Милана, Ромы. Но каждый в разное время с привычной формулировкой "решил сосредоточить все силы на выступлениях за клуб" отказался защищать цвета национальной команды, за что, на мой взгляд, мы не вправе их осуждать - в данном случае нельзя не брать в зачет былые заслуги. По той же причине я бы, например, никогда не посмел бросить камешек в огород Андрея Шевченко, даже если бы он распрощался со сборной Украины на пике славы после ЧМ-2006, где его команда пробилась в восьмерку сильнейших. И не только потому, что на повторение подобного результата рассчитывать трудно, но и потому, что переезд в новый чемпионат, английский, и новый клуб, Челси, естественно, требовал от игрока максимальных нервных и физических затрат. А разве нынешней осенью обладатель Золотого мяча-2004 не имел морального права целиком и полностью сконцентрироваться на клубной карьере? И дело тут вовсе не в возрасте (29 сентября Шевченко исполнится 32), сколько в неординарной ситуации: признанный голеадор, не получавший в Челси в течение двух лет столь необходимой игровой практики, вернулся в Италию. Я бы рискнул назвать это возвращение вторым дебютом в Милане, пожалуй, более сложным в психологическом отношении, нежели первый. Но даже в тот момент в начале августа, когда Шевченко находился, что называется, между небом и землей, когда его дальнейшая судьба была покрыта мраком неизвестности, когда никто, в том числе сам игрок, не знал, чем завершатся переговоры Челси и Милана, он ни на секунду не допускал мысли о том, что последний матч за Украину уже сыгран. - Если позовут, с удовольствием приеду в сборную, чтобы по мере возможности помочь ей пробиться в финальную часть чемпионата мира - последнего подобного турнира в моей карьере, - сказал мне Шевченко, когда мы встретились с ним в московском отеле Кемпински около полутора месяцев назад. В преддверии матча с Белоруссией Шевченко позвали. Но вопреки обыкновению он оказался в протоколе в числе запасных. Уже после игры главный тренер "жовто-блакитных" Алексей Михайличенко объяснил это тем, что форвард не имеет той степени готовности, которая позволила ему выйти на поле с самого начала. И хотя, по словам того же Михайличенко, "в такую игру очень тяжело войти", он все-таки внял запросам болельщиков, которые вскоре после перерыва, когда Андрей еще находился на скамейке запасных, принялись дружно скандировать: "Шев-чен-ко! Шев-чен-ко!" Чаяния были удовлетворены на 75-й минуте, и за секунды до финального свистка при счете 0:0 опытнейший форвард хладнокровно реализовал пенальти, решив исход стартового матча отборочного турнира ЧМ-2010 в пользу Украины. "Вы сами вызвались бить пенальти?" - спросили потом журналисты автора единственного гола. - "Конечно, - прозвучал ответ, - поскольку был уверен в себе". Уверенного в себе Шевченко было бы уже непростительно не включить в число первых одиннадцати на следующий матч с Казахстаном. Он вышел на поле с капитанской повязкой и, став на 45-й минуте соавтором первого гола, на 54-й уже сам неотразимо пробил по воротам из пределов штрафной. Словом, в среду в рядах сборной Украины ее поклонники увидели на поле прежнего Шевченко. Не сомневаюсь, что недалек час, когда он вновь, как в старые добрые времена, порадует и почитателей Милана. Ради этого им стоит проявить хотя бы немного терпения. Тем более, как любят повторять сами итальянцы, "сливки достаются только самым терпеливым". Леонид Трахтенберг