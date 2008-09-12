Бербатов готовится к дебюту

Сэр Алекс Фергюсон расчитывает на болгарина в матче с Ливерпулем, отмечает FOOTBALL.UA. Лишь в последний день трансферного окна Манчестер Юнайтед сумел успешно завершить эпопею с переходом Димитара из Тоттенхэма. Перерыв для международных матчей немного отложил дебют Бербатова за манкунианцев, но в следующем туре это должно произойти. Уэйн Руни и Карлос Тевес тоже готовы выйти на поле, поэтому Ферги придется серьезно поломать голову на счет того, кого выпустить в стартовом составе. "Нам нужно посмотреть, в каком состоянии игроки подойдут к матчу с Ливерпулем, но Димитар точно будет задействован", - заявил сэр Алекс.