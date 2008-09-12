Луческу: Приоритетом остается Лига Чемпионов

Сегодня, в канун кубкового матча с Ильичевцем, на СТБ Кирша прошла открытая тренировка команды Шахтер. У журналистов было много вопросов к главному тренеру горняков Мирче Луческу, на которые Мистер весьма подробно дал ответы, передает FOOTBALL.UA. — Кто был инициатором переноса игры с Ильичевцем? — Это мое решение. Мы знали, что все сборники не успеют вернуться к этой игре, и я не буду на них ориентироваться. Поэтому было принято решение, что в завтрашней игре будут участвовать те футболисты, которых не вызвали в сборные. Хотелось бы поздравить национальную сборную Украины с хорошим результатом. Очень жаль, что сразу же после игры украинская команда вылетела домой. В принципе, все футболисты всю ночь были в самолете. Мы наоборот, после игр на выезде остаемся на ночь, а потом команда, восстановившись за ночь, возвращается домой. Любая потерянная ночь — это два-три дня восстановления. Думаю, послеигровая усталость у футболистов сборной Украины еще больше увеличилась из-за ночного перелета. Об этом говорят и ребята, которые вернулись из сборной. Поэтому мы решили сыграть теми футболистами, которые оставались здесь. Те, кто выступал за сборные, не успели бы восстановиться к кубковой встрече. За счет еще большего наслоения усталости могла возникнуть ситуация, при которой мы не смогли бы привести их в нормальное функциональное состояние и к матчу с Базелем. Мы же играем в Кубке с командой Премьер-лиги, а не первой или второй. Поэтому я не мог рисковать и выставлять на встречу со швейцарцами не восстановившихся футболистов. В связи с этим сборники будут заниматься только тренировочной работой и не выйдут на матч в Мариуполе. И футболисты молодежной сборной Украины тоже прибыли только сегодня. После игр сборных всегда возникают большие проблемы с прибытием футболистов в свои команды и, самое главное, с восстановлением их к последующим играм. Так будет и в октябре, и в ноябре, и к этому нужно быть готовыми. — У вас была встреча с президентом ФК Шахтер Ринатом Ахметовым. Если не секрет, о чем говорили? — Никакого секрета. Нормальная была дискуссия, как обычно. — Вы планируете посмотреть Базель вживую? — После того как мы узнали, что швейцарский клуб будет наши соперником в Лиге, он провел лишь одну игру. В тот же день играли и мы. Поэтому возможности увидеть их вживую не было. У нас были другие возможности узнать о них более детально. Может быть, их встречу с Люцерном 13 сентября мы и посмотрим, если будет возможность посетить эту игру. — Что вы можете сказать о Базеле? — Вначале у нас кубковая игра, после которой можно будет говорить о последующих играх. — Кто завтра займет место в воротах? — Андрей Пятов, конечно. — Будет ли на эту игру заявлен Вирт? — Нет. — Господин Луческу, общий вопрос. Каково Ваше настроение сейчас? — Мое состояние во многом зависит от журналистов, которые многое пишут. — Мистер Луческу, Вы уверены в своем втором составе, который планируете выпустить в Мариуполе? — Будет возможность сыграть всем бразильцам, посмотрим, как они себя проявят. Для них игра будет носить принципиальный характер, потому что они все вместе выйдут на поле. Попытаемся не допустить тех ошибок в обороне, которые допускали с Бешикташем в последней товарищеской встрече. Игроки сделали определенные выводы из того, что происходило в последнее время. И все должны понять, что за счет одного таланта, как многие думали, нельзя двигаться вперед. Нужно выигрывать за счет организации игры, как было до начала нынешнего чемпионата. Было допущено много ошибок индивидуального характера, хотя, по большому счету, команда превосходила соперников по всем показателям. Но не хотелось бы возвращаться назад и говорить об этом. Вы, конечно, наши установки на игры не знаете, но они, к сожалению, не были выполнены. Мне очень жаль, что говорим мы об одном, а делаем другое. Не все выполнили те указания, которые выдавались им перед игрой. Не потому что они не хотели этого, а потому, что были невнимательны и несобранны. — С чем связано отсутствие Кравченко в заявке на Лигу чемпионов? — До сегодняшнего дня Кравченко был больше времени травмирован, чем тренировался. Около 40-50 дней он восстанавливался после травм. Не было мотива менять его на другого, занятого постоянно в тренировочном процессе. Все имели возможность показать себя, и я во всех верил. Может быть, это была моя ошибка. Во многих командах практикуется, что на поле постоянно выходят 14-15 человек. У нас я всем давал играть, и каждый из них провел две-три игры в чемпионате. Хотелось посмотреть мне игроков, которых мы приобрели. Не все, к сожалению, поняли что такое Шахтер, и какие здесь требования. Надеюсь, все, тем не менее, вернется на круги своя. Да, мы потеряли много очков, но команда не поменялась, она осталось той же, которая два месяца назад выиграла все титулы в Украине. Тренировочный процесс тот же, на сборах и в квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграли удачно. А что касается чемпионата Украины, то перед нами определенные проблемы. Будем пытаться их решать. Это были наши ошибки. А если вернуться к календарю, может быть, начало календаря не таким должно было быть. Плюс удаления игроков, думаю, не все были по делу. Будем надеяться, что эти две недели, которые у нас были, мы провели продуктивно. Приоритетом остается, как я и говорил — Лига чемпионов.