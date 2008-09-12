Павленко остается в «Спартаке»

Атакующий хавбек Александр Павленко заключил новый долгосрочный контракт со Спартаком. Павленко играет за Спартак с 2001 года и на данный момент является главным долгожителем в команде. По количеству официальных матчей, проведенных за наш клуб, он уступает лишь чеху Радославу Ковачу, у которого на одну игру больше. Всего на счету Александра 125 матчей за Спартак (95 — в чемпионате России, 16 — в еврокубках, 14 — в Кубке России) и 14 голов, отмечает FOOTBALL.UA. — Очень рад, что смогу еще минимум пять лет защищать цвета любимой команды, — сказал Павленко после подписания соглашения. — Главная задача — успеть за это время выиграть со Спартаком как можно больше титулов.