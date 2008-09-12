Каннаваро: Ждем в сборной молодых защитников

Сейчас у итальянцев есть проблемы с игроками обороны, отмечает FOOTBALL.UA. В данный момент травмы получили Гамберини, Кьеллини и Гроссо, поэтому Фабио Каннаваро хотел бы видеть в национальной команде больше молодых игроков, которых можно привлечь, например, из молодежки. "Сейчас мы ожидаем, когда в сборной появится несколько новых и молодых футболистов. Особенно, учитывая наши нынешние проблемы в обороне". "Впрочем, если взять во внимание текущую ситуацию, то стоит обратить внимание на две наши победы в стартовых матчах отбора" - считает Каннаваро.