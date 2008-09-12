Хэмилтон: У Райконена не хватает мужества оттормаживаться поздно

Пилот McLaren Льюис Хэмилтон дал не самый лестный комментарий относительно гоночного стиля Кими Райкконена, сообщает «Корреспондент». "Не сказал бы, что он слишком рано затормозил перед шиканой. Просто таков гоночный стиль Кими. Если у него не хватает мужества оттормаживаться поздно, то это только его проблемы. Я намного лучше чувствую машину в сложных погодных условиях и выбираю отличную от Райкконена траекторию", - цитирует Хэмилтона Autosport. Аналитики букмекерской конторы William Hill считают Льюиса Хэмилтона фаворитом гонки в Италии. Напомним, что лидер чемпионата Формулы-1 Льюис Хэмилтон оштрафован стюардами Гран-при Бельгии добавлением 25 секунд к итоговому результату, а Фелипе Масса (Феррари) объявлен победителем гонки. Ранее пилот McLaren Льюис Хэмилтон одержал победу на 13-м этапе чемпионата Формулы-1 Гран-При Бельгии.