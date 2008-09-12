Дзола возглавил «Вест Хэм»

Бывший футболист сборной Италии Джанфранко Дзола стал тренером лондонского клуба Вест Хэм. Дзола подписал трехлетний контракт. По данным издания The Independent, 42-летний итальянец будет получать около полутора миллионов фунтов стерлингов в год, информирует «Корреспондент». Дзола прекратит работу с молодежной сборной Италии, в которой он занимал пост ассистента главного тренера. Должность наставника Вест Хэма стала вакантной после ухода в отставку Алана Кербишли, который покинул команду из-за несогласия с трансферной политикой руководства клуба. Дзола семь лет провел в лондонском Челси. Итальянец был признан болельщиками лучшим футболистом за всю историю клуба. Дзола рассчитывает, что ему удастся уговорить члена тренерского штаба Челси Стива Кларка уйти работать в Вест Хэм ассистентом итальянского специалиста. Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Хорватии по футболу Славен Билич отказался возглавить клуб английской премьер-лиги Вест Хэм.