Назаренко: Дальше будем только прибавлять

Несмотря на результат матча Казахстан - Украина - 1:3, многие украинские болельщики, да, наверное, и специалисты были крайне обеспокоены развитием событий на поле, ведь когда казахи забили гол, на душе стало как-то неспокойно. Вздохнуть с облегчением нам позволил Сергей Назаренко, который на 80-й минуте провел третий мяч - второй для него в данном поединке. Только после этого все поняли - домой мы полетим с тремя очками, передает «Спорт.com.ua». - Сергей, вспомни, как ты забивал свои голы? - Ничего особенного не было, просто в первом случае я вовремя успел на добивание, а во втором решил пробить. К счастью, все получилось хорошо, а мы сняли напряжение, которое возникло, когда нам забили гол. - Результат соответствует происходившему на поле? - Думаю, да. Мы создали достаточно голевых моментов, жаль только, что многие из них не реализовали, но ничего, главное, в копилке сборной Украины три очка. - Как ты оценишь старт нашей команды? - Мы начали отборочный турнир с двух побед. Да, в поединке со сборной Белоруссии у нас было не все гладко, но уже в матче с Казахстаном взаимопонимание между партнерами заметно улучшилось. Так что дальше, хочется верить, мы будем только прибавлять.