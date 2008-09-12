Сергею Бубке присвоили очередное звание

На сессии Луганского городского совета было единогласно принято решение о присвоении президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке звания «Почетный гражданин города Луганск». Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы НОК Украины. Напомним, что олимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен мира, член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка родился 4 декабря 1963 года в Луганске. В 1974 году в этом городе начал заниматься прыжками с шестом, а в 1979 году со своим тренером Виталием Петровым переехал тренироваться в Донецк.