Руководство «Локомотива» обратилось к болельщикам

Руководство ФК «Локомотив» обратилось к болельщикам клуба с целью выразить свою позицию относительно текущей ситуации в команде. «Руководители клуба признают свою ответственность за низкие спортивные результаты ФК «Локомотив» на данном этапе развития и заявляют о том, что приложат максимум усилий для того, чтобы исправить положение. Руководство с уважением относится к чувствам болельщиков и разделяет их озабоченность создавшейся ситуацией. Вместе с тем ФК «Локомотив» заявляет, что взаимоотношения между клубом и общественностью не будут строиться на основе диктата со стороны болельщиков. Клуб готов вести конструктивный диалог с поклонниками команды, однако не допустит хаоса во внутренней политике, к которому может привести стремление к популизму. Мы убеждены, что желание угодить представителям фанатского движения любой ценой несет в себе деструктивный заряд - и этому уже есть примеры. Мы не пойдем по такому пути, поскольку отдаем себе отчет в том, что кадровая политика ФК «Локомотив» находится исключительно в компетенции акционеров, и только акционеры вправе давать оценку профессиональным достижениям работников клуба. Футбольный клуб «Локомотив» в полном составе - руководители, тренеры, игроки -несет ответственность за происходящее с командой. Мы подчеркиваем, что мы - единый коллектив, работающий для достижения общей цели, и мы считаем недопустимым обвинять в неудачах команды персонально Председателя Совета директоров Сергея Липатова. Также руководство клуба подтверждает, что главный тренер команды Рашид Рахимов будет продолжать работать с командой до тех пор, пока его нахождение на тренерском посту считают целесообразным представители главного акционера. Мы по-прежнему готовы находить пути сближения с объединениями болельщиков и совместно решать актуальные проблемы взаимоотношений между ними и клубом. ФК «Локомотив» при этом выражает надежду, что в этот непростой для команды период истинные поклонники «Локо» исключат провокации в отношении любимого клуба и проявят необходимое терпение. «Локомотив» сегодня нуждается в поддержке, и мы очень рассчитываем на правильное понимание болельщиками нашей позиции», - цитирует текст обращения официальный сайт «Локомотива».