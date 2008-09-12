Центровой клуба НБА "Финикс Санс" Шакил О'Нил назвал дату завершения карьеры, сообщает «Лента.ru». В четверг, 11 сентября, баскетболист заявил, что намерен покинуть большой спорт "через 735 дней". Это означает, что О'Нил завершит выступления 16 сентября 2010 года, по окончании своего контракта с "Финиксом". Спортсмен не уточнил, почему он намерен окончить карьеру именно в сентябре, а не в мае или июне, когда заканчиваются регулярный чемпионат и плей-офф НБА. По словам О'Нила, он является образованным человеком, и по окончании спортивной карьеры, скорее всего, займется правоохранительной деятельностью. Спортсмен обучался в лос-анджелесской академии шерифов. 36-летний О'Нил, чей рост составляет 2,16 метра, начал выступления в НБА в 1992 году. Спортсмен считается одним из лучших баскетболистов современности. Он четырежды за свою карьеру выигрывал чемпионский титул: трижды с "Лос-Анджелес Лейкерс" и один раз с "Майами Хитс".