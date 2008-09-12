Баскетболист российского клуба пожизненно дисквалифицируют

Форварду пермского баскетбольного клуба "Урал-Грейт" Джумейну Джонсу грозит пожизненная дисквалификация. Об этом пишет «Советский спорт». Причиной дисквалификации может стать наличие у спортсмена двух действующих контрактов. По данным издания, Джонс не расторг соглашение со своим предыдущим клубом итальянским "Миланом" и заключил контракт с "Урал-Грейтом". Санкции могут последовать в том случае, если руководству Европейской федерации баскетбола удастся доказать факт наличия двух контрактов. В четверг, 11 сентября, издание "Спорт-Экспресс" написало, что 29-летний Джонс дисквалифицирован на год. При этом у американца есть шанс избежать дисквалификации, если "Милан" и "Урал-Грейт" договорятся о сумме компенсации за баскетболиста. В руководстве "Урал-Грейта" сложившуюся ситуацию считают недоразумением. По данным пермского клуба, в ближайшее время все обвинения в отношении Джонса будут сняты.