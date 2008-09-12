Ривалдо забил два гола в матче за узбекский клуб

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо забил два гола в своем первом официальном матче за узбекский клуб "Бунедкор". 11 сентября чемпион мира 2002 года отличился в перенесенной игре чемпионата Узбекистана с "Машалом" и помог своей команде одержать выездную победу (2:0). Ривалдо отыграл все 90 минут, сообщает «Лента.ru». Бразилец открыл счет на 11-й минуте, точно пробив в верхний угол ворот "Машала", а за минуту до конца встречи установил окончательный результат, перекинув мяч через голкипера ударом с линии штрафной. Отметим, что в матче с "Машалом" за "Бунедкор" дебютировал еще бразилец - защитник Луизао. После этой победы клуб из Ташкента набрал 54 очка в 20 матчах и укрепил лидерство в турнирной таблице. У идущего на втором месте "Пахтакора" 46 очков, но эта команда провела на две игры меньше. 17 сентября "Бунедкору" предстоит сыграть первый матч 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов против иранского клуба "Сайпа". Игра пройдет в Иране.