Историки отказали США в праве считаться родиной бейсбола

Бейсбол был изобретен не в Америке, как считалось ранее, а в английском графстве Суррей. Об этом свидетельствует недавно найденный местными историками документ, в котором описывается, как в 1755 году подросток играл в бейсбол в городе Гилдфорд, пишет «Лента.ru». Запись в дневнике адвоката Уильяма Брея касается событий 1755 года, когда автор дневника был еще подростком. Брей пишет, как он играл с друзьями на Пасху. Подлинность дневника подтвердил Джулиан Пулей, директор Центра истории Суррея. Совет графства Суррей сообщил о находке руководству американской Главной лиги бейсбола (MLB). Лига признала, что дневник содержит первое известное описание игры. Ранее предполагалось, что бейсбол появился в Америке в 1790-е годы, а его основой была английская игра "раундерс", из которой заимствованы многие термины бейсбола.