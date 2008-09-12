Наставнику сборной Польши Бенхаккеру предъявили ультиматум

Главному тренеру сборной Польши по футболу Лео Бенхаккеру предъявили ультиматум. Президент Польского футбольного союза Михал Листкевич потребовал от команды набрать четыре очка в предстоящих в октябре матчах отборочного турнира чемпионата мира 2010 года с Чехией и Словакией. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на польское издание Przeglad Sportowy. Листкевич признался, что не видел последнего матча поляков со сборной Сан-Марино, завершившегося победой подопечных Бенхаккера со счетом 2:0. Что касается стартовой встречи отборочного турнира ЧМ-2010 со Словенией (1:1), то в ней Листкевичу понравились действия команды в первые 15 минут. После двух туров Польша делит со Словенией первое-второе места в отборочной группе 3 европейской квалификационной зоны. Матч с Чехией поляки проведут дома 11 октября. Выездная игра со словаками состоится 15 октября. В последнее время игра сборной Польши вызывает критику со стороны болельщиков и специалистов. На Евро-2008 команда не смогла выйти из группы, не одержав ни одной победы. Осенью у тренера произошел конфликт с несколькими ведущими игроками. Основного вратаря Артура Боруца Бенхаккер за пьянство не включил в состав на матчи с Сан-Марино и Словенией.