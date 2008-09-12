Глеба обязали быстро выучить испанский язык

Руководство испанского клуба "Барселона" обязала новичка команды Александра Глеба в максимально короткие сроки выучить испанский язык. Полузащитника сборной Белоруссии отправили на специальные курсы, и он будет посещать занятия три раза в неделю. Пока Глеб испытывает большие трудности в общении, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. Футболист подписал контракт с "Барселоной" два месяца назад, но ему до сих пор сложно понимать задания главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Белорусу помогает французский нападающий Тьерри Анри, с которым он в течение двух лет играл за лондонский "Арсенал". Руководство "Барселоны" считает, что Глеб должен выучить испанский, чтобы нормально общаться не только с партнерами, но и с тренерами и сотрудниками медицинской службы команды. По информации испанского издания El Mundo Deportivo, полузащитник сможет рассчитывать на постоянное место в основном составе не раньше, чем выучит испанский. 27-летний Александр Глеб начинал карьеру в белорусском БАТЭ, а в 2000 году перешел в немецкий "Штутгарт". В 2005 году футболист подписал контракт с "Арсеналом". В июле 2008 года он перешел в "Барселону", которая заплатила за Глеба около 19 миллионов евро.