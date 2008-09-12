Винер: Мы с Кабаевой перевернули художественную гимнастику

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, почему, по ее мнению, художественная гимнастика стала популярной во всем мире, а также о причинах успеха Евгении Канаевой. «Тому, что Женечка Канаева, которую еще год назад никто не знал, в этом сезоне не проиграла ни одного турнира есть объяснение. Помните у Пушкина? «Пришла пора, она влюбилась...» А у Канаевой – пришла пора, и она стала звездой. Ее тренер Вера Штельбаумс много работала с Женей над техникой. А я вдохнула в нее образы. Она повзрослела, в ней появилась женственность и нежность. Это хорошо, что мы помогли Канаевой раскрыться. Вот самый большой нераскрывшийся талант на моей памяти – Венера Зарипова. Гениальная гимнастка. Внешность, потрясающие данные, прыжок, как у Исинбаевой... Выразительность – как у Алины. Но девочку закопали в Советском Союзе. Сейчас Венера живет в Израиле. Скоро приедет ко мне на праздник художественной гимнастики со своими тремя детьми. Из Венеры вышла чудесная мать. Очень расстриаивает, что Кабаеву никак не оставят в покое. Что все от нее хотят? Все время о ней пишут невероятные глупости. Она уже и в суд подавала. Про Алину могу сказать одно: эта девочка – пример для всех. Мы с ней перевернули художественную гимнастику. Сегодня в нашем виде спорта на Олимпиаде билеты продаются по 500 евро за штуку. И достать их невозможно. Вот что сделала Кабаева», – приводит слова Винер «Спорт Экспресс».