Сколари: Главная задача «Челси» - снова войти в финал Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского "Челси" Луис Фелипе Сколари отметил, что в Лиге чемпионов всегда идёт жесточайшая борьба за первые два места в группе. "На групповом этапе за первые два места всегда идет жесточайшая борьба. Довольно часто пресса представляет себе, что с одной командой играть легче, с другой труднее. Но за то время, что я работаю в Европе, я заметил, что борьба здесь всегда идет самая упорная. Мы должны внимательно и с уважением относиться ко всем соперникам. Потому что очень часто на финише можно недосчитаться одного или двух очков из-за того, что футболисты сочли себя лучше других", - заявил Сколари. Также Сколари озвучил задачу команды на этот турнир. "Первоочередная задача - снова выйти в финал. Потому что в финале два победителя: тот, кто его выиграл, и тот, кто не выиграл. Последний, на мой взгляд, тоже является победителем, ведь он дошел до финального матча. Надеюсь, что в этом финале мы сможем взять верх и тоже стать чемпионами", - цитирует главного тренера официальный сайт УЕФА.