Бокс. Котельник: Кимура – боец со специфической японской техникой

В субботу, 13 сентября, во Львове украинец Андрей Котельник (29-2-1, 13 KO) проведет первую защиту титула чемпиона мира в младшем полусреднем весе по версии WBA в поединке против японского боксера Норио Кимуры (34-5-2, 18 KO). В преддверии этого боя Котельник дал интервью, в котором отметил опыт своего оппонента и количество побед нокаутом. "Это неплохой боец со специфической японской техникой ведения боя. Кимура уже достаточно опытен – на профессиональном ринге провел 41 бой. Победил в 34 поединках, из которых в 18 – досрочно. Учитывая нашу весовую категорию, у представителя Страны восходящего солнца высокий процент нокаутов. Последнее фиаско у Кимуры случилось пять с половиной лет назад – в марте 2003 года. После этого карьера японца шла только вверх", – рассказал украинский боксер газете «Новая».