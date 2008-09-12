«Челси» отказался отпускать помощника Сколари

Лондонский "Челси" отказался отпускать из команды Стива Кларка, занимающего должность помощника главного тренера Луиса Фелипе Сколари. В пятницу, 12 сентября, Кларк объявил об уходе в другой лондонский клуб "Вест Хэм", но руководство "Челси" отказалось принять его отставку, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. В "Вест Хэме" Кларк планирует занять пост ассистента главного тренера команды Джанфранко Дзолы. Итальянец был назначен на эту должность 11 сентября. "Челси" подтвердил, что "Вест Хэм" обращался с официальной просьбой разрешить переговоры с Кларком. 45-летний Стив Кларк играл за "Челси" с 1987 по 1998 годы. По окончании спортивной карьеры он стал помощником главного тренера "Ньюкасла", но вскоре вернулся в лондонский клуб. Сначала он тренировал молодежные команды "Челси", а в 2004 году стал помощником главного тренера, которым в то время был португалец Жозе Моуринью.