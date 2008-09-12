Семин улетает в Англию следить за «Арсеналом»

В субботу главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин пропустит кубковый матч с «Олкомом», чтобы побывать на матче ближайшего соперника киевлян по Лиге чемпионов – лондонского «Арсенала». «В Мелитополь команда поедет с тренерами Олегом Лужным и Валерием Зуевым, - рассказал Семин. - Сергей Овчинников на базе в Конча-Заспа проведет вместе с оставшимися футболистами тренировку. Травмированных у нас нет, в общей группе занимаются получившие ранее небольшие повреждения Милевский, Несмачный, Саблич. Приступил к тренировкам и Карлос Корреа. Планируется, что против «Олкома» выйдут футболисты, которые в последнее время были мало задействованы или вовсе не играли за первую команду «Динамо» и сборные. Это Кравец, Морозюк, Романчук, Несмачный, Шовковский и другие исполнители».