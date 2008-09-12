Тимощук: согласие на карикатуру не давал

Капитан Зенита Анатолий Тимощук поделился впечатлениями от запущенного в Санкт-Петербурге рекламного проекта Супергерои. В ближайшем месяце изображение Тимощука будет использовано в этой рекламной кампании, сообщает «Корреспондент». "Со мной никто не консультировался, что является нарушением действующих договоренностей между мной и Зенитом. Ведь клуб принимал на себя обязательства согласовывать размещение и изображение на любых носителях. Естественно, свое согласие выставлять публично такую карикатуру на мою личность я не давал", - признался полузащитник украинской сборной. "Считаю свое изображение с кучей мышц и в трико оскорбительным. При таком исполнении с таким же успехом подобную акцию можно было бы рассматривать как наказание для… худшего игрока. Такого рода картинки станут антимотивацией для некоторых футболистов, которые не захотят висеть на бигбордах в лосинах, с прилепленными мышцами", - подчеркнул Тимощук. "Конечно, все имеет свое место. Может, эта идея смотрелась бы неплохо в книгах-раскрасках для малышей, но на улицах культурной столицы смотрится глумливо. Это мое личное мнение", – заявил Тимощук. Ранее питерский футбольный клуб Зенит, капитаном которой является украинец Анатолий Тимощук, объявил о запуске новой рекламной кампании под названием Зенит - команда супергероев