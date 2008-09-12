Зеедорф не завидует Шевченко

Разговорчивый Кларенс Зеедорф вновь нашел время сказать пару слов о «Милане» и т.д. Если не так давно Кларенс посоветовал Пато не зазнаваться, а теперь поведал, что Андрею Шевченко будет тяжело набрать былую форму в красно-черной команде, передает «Спорт.com.ua». В матче с «Болоньей» Андрей Шевченко выглядел не лучшим образом, в частности, не реализовав хороший момент, и Зеедорф считает, что ему не так легко вернуться на прежний уровень игры. «Я бы не хотел быть на месте Шевченко, - сказал голландец, - талант остался, но после двух лет ему нелегко. Ему нужно время, чтобы вернуться на свой лучший уровень игры».