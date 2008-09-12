«Шахтер» - «Ильичевец»: играть будут не все

К поединку с «Шахтером» игроки «Ильичевца» готовились под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ильи Близнюка на тренировочной базе, которая расположена в черте города на набережной Азовского моря, сообщает «Спорт.com.ua» со ссылкой на корреспондента «СЭ» Дмитрия КУШНИРОВА. Мариуполыды отказались от спарринга с «Днепром», запланированного экс-наставником команды Александром Ищенко, заменив его двусторонкой, которая прошла в нетрадиционном формате. В игре, которая состояла из четырех таймов по 15 минут, игроки основы противостояли ближайшему резерву, при этом все делалось для того, чтобы как можно лучше подготовить «старичков» ко встрече с «Шахтером». К примеру, угловые разыгрывались только у ворот, которые защищал опытнейший Игорь Шуховцев. В поединке с горняками не смогут выйти на поле Константин Ярошенко и Алексей Полянский, которые арендованы «Ильичевцем» у донецкого клуба. Интересно, что первый из них 3 августа от звонка до звонка провел матч с «Шахтером» в чемпионате страны, в котором мариупольцы потерпели поражение со счетом 0:3. Тогда дончане против участия в матче Ярошенко не возражали.