Лаудрупа огорчают московские пробки

Новый главный тренер московского "Спартака" Микаэль Лаудруп признался, что ему интересно работать в России. "Мне интересно поработать в России. Сейчас поеду на базу знакомиться с командой. В ближайшем матче с "Москвой" я буду наблюдать за игрой с трибуны, а руководить командой будет Игорь Ледяхов. Я готов к давлению болельщиков, так как играл в командах-грандах – "Барселоне" и "Реале", а в Дании тренировал ведущие клубы. В России я бывал неоднократно, мне нравится эта страна. Единственное, что меня огорчает - это пробки", - приводит слова Лаудрупа корреспондент Чемпионат.ру Денис Целых.