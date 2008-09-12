Нападающий «Интера»: Для Моуринью — я номер один

Бразильский нападающий "Интера" Адриано поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером Жозе Моуринью, а также оценил свои шансы на место в стартовом составе итальянской команды. "Для меня приход Жозе Моуринью был принципиально важным событием. Как всем известно, с предыдущим наставником, Роберто Манчини, у меня были не самые лучшие отношения как на поле, так и за его пределами. Но сейчас я вижу, что отношение ко мне со стороны тренерского штаба полностью изменилось, чему я необычайно рад! Португальский специалист всячески показывает, что видит меня в команде, поэтому я стараюсь работать с максимальной отдаче. Для Моуринью — я номер один на поле", — сказал Адриано в интервью Sky Sports, как сообщает Чемпионат.ру.