Звонарева и Гарригес откроют Финал Кубка Федерации

Финал Кубка Федерации, в котором встретятся теннисные сборные России и Испании, откроется матчем между Верой Звонаревой и Анабель Мединой Гарригес. Во второй встрече, запланированной на 13 сентября, сыграют Светлана Кузнецова и Карла Суарес Наварро. 14 сентября состоятся еще три матча финала, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт Кубка Федерации. Игра Медина Гарригес - Звонарева начнется в 16:00 по московскому времени, а Суарес Наварро и Кузнецова выйдут на корт вскоре после окончания первой встречи. В воскресенье, 14 сентября, состоятся одиночные матчи Медина Гарригес - Кузнецова и Суарес Наварро - Звонарева. Последним матчем финала будет парная встреча, в которой испанки Нурия Льягостера Вивес и Вирхиния Руано Паскуаль сыграют с россиянками Еленой Весниной и Екатериной Макаровой. Капитаны команд Мигель Маргетс Лобато и Шамиль Тарпищев еще могут сделать замены. Финал Кубка Федерации состоится в Мадриде. В случае успеха сборная России выиграет этот трофей в четвертый раз в своей истории и в четвертый раз за последние пять лет. Испанки побеждали в Кубке Федерации пять раз, причем в последний раз это произошло в 1998 году.