Ахметов надеется, что Терим наведет порядок в «Шахтере»

Как утверждаетСПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на газету "Жизнь как она есть", президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов уже вовсю ведет переговоры с турецким специалистом Фатихом Теримом, под руководством которого сборная Турции на прошедшем Евро-2008 продемонстрировала феерическую игру и заняла третье место. "Терим стал бы для нас настоящей находкой, - анонимный источник в донецком клубе. - Такой тренер быстро бы навел порядок в команде. К сожалению, сейчас игрокам не хватает взаимопонимания на поле, и они не показывают красивый футбол. Наверняка турецкий специалист согласится на предложение Ахметова и таки возглавит "горняков". Если турецкий коуч возглавит клуб, то он будет одним из самых высокооплачиваемых тренеров Европы. "Ахметов готов дать ему вдвое большую зарплату, чем у Мирчи Луческу, и платить 500 тысяч долларов в месяц. Ради достижения поставленных целей Ринат Леонидович не пожалеет денег". В Донецке уже вовсю ходят слухи, что матч Лиги чемпионов против испанской "Барселоны" станет последним для румына. В день игры свой день рождения отпразднует президент клуба, и если не будет результата, то, скорей всего, он и выгонит Мистера. К слову, тренера "Шахтёра" уже вовсю сватают в сборную Румынии и в турецкий "Галатасарай".