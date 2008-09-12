Мадонна помешала четвертому туру немецкой Бундеслиги

Сегодняшний поединок четвертого тура немецкой Бундеслиги между "Айнтрахтом" и "Карлсруэ" перенесен. Это неординарное для четкого в плане расписания немецкого чемпионата произошло по вине американской поп-дивы Мадонны. Накануне на франкфуртском стадионе "Коммерцбанк-Арена" состоялся грандиозный концерт певицы, в результате чего газон был серьезно поврежден. Матч перенесен. Новая дата его проведения будет определена позже. Купленные болельщиками билеты остаются действительными, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ.