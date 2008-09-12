Хоккей: Патрик Руа увековечен «Монреалем Канадиенс»

Клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" увековечит 33-й номер, под которым выступал легендарный вратарь Патрик Руа, что должно положить конец конфликту между игроком и одним из самых титулованных клубов лиги, сообщает Клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" увековечит 33-й номер, под которым выступал легендарный вратарь Патрик Руа, что должно положить конец конфликту между игроком и одним из самых титулованных клубов лиги, сообщает Клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" увековечит 33-й номер, под которым выступал легендарный вратарь Патрик Руа, что должно положить конец конфликту между игроком и одним из самых титулованных клубов лиги, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Reuters. Известный под прозвищем "Святой Патрик" в городе, где хоккей приравнен к религии, Руа отыграл за "Монреаль" 11 сезонов, приведя команду к двум Кубкам Стэнли в 1986 и 1993 года, установив большое количество клубных рекордов. Однако в 1995 году его карьера в клубе завершилась на неприятной ноте - в матче против "Детройта" Руа пропустил девять шайб, прежде чем его заменили на запасного вратаря. Тот матч закончился со счетом 12:1 в пользу "Детройта". Руа счел, что тренер "Монреаля" Марио Трэмбле специально оставил его в воротах, чтобы унизить, и незамедлительно покинул команду. Он был обменян в "Колорадо", где и завершил карьеру, выиграв еще два Кубка Стэнли. Свитер с 33-м номером будет торжественно поднят под своды хоккейного дворца в Монреале 22 ноября перед началом матча "Монреаль" - "Бостон". Сам Руа с радостью воспринял возможность разрешить этот длительный конфликт между ним, клубом и городом. "Я всегда гордился теми годами, которые я провел в Монреале. Я научился здесь многому. Я научился быть победителем", - приводит его слова nhl.com. Известный под прозвищем "Святой Патрик" в городе, где хоккей приравнен к религии, Руа отыграл за "Монреаль" 11 сезонов, приведя команду к двум Кубкам Стэнли в 1986 и 1993 года, установив большое количество клубных рекордов. Однако в 1995 году его карьера в клубе завершилась на неприятной ноте - в матче против "Детройта" Руа пропустил девять шайб, прежде чем его заменили на запасного вратаря. Тот матч закончился со счетом 12:1 в пользу "Детройта". Руа счел, что тренер "Монреаля" Марио Трэмбле специально оставил его в воротах, чтобы унизить, и незамедлительно покинул команду. Он был обменян в "Колорадо", где и завершил карьеру, выиграв еще два Кубка Стэнли. Свитер с 33-м номером будет торжественно поднят под своды хоккейного дворца в Монреале 22 ноября перед началом матча "Монреаль" - "Бостон". Сам Руа с радостью воспринял возможность разрешить этот длительный конфликт между ним, клубом и городом. "Я всегда гордился теми годами, которые я провел в Монреале. Я научился здесь многому. Я научился быть победителем", - приводит его слова nhl.com. Известный под прозвищем "Святой Патрик" в городе, где хоккей приравнен к религии, Руа отыграл за "Монреаль" 11 сезонов, приведя команду к двум Кубкам Стэнли в 1986 и 1993 года, установив большое количество клубных рекордов. Однако в 1995 году его карьера в клубе завершилась на неприятной ноте - в матче против "Детройта" Руа пропустил девять шайб, прежде чем его заменили на запасного вратаря. Тот матч закончился со счетом 12:1 в пользу "Детройта". Руа счел, что тренер "Монреаля" Марио Трэмбле специально оставил его в воротах, чтобы унизить, и незамедлительно покинул команду. Он был обменян в "Колорадо", где и завершил карьеру, выиграв еще два Кубка Стэнли. Свитер с 33-м номером будет торжественно поднят под своды хоккейного дворца в Монреале 22 ноября перед началом матча "Монреаль" - "Бостон". Сам Руа с радостью воспринял возможность разрешить этот длительный конфликт между ним, клубом и городом. "Я всегда гордился теми годами, которые я провел в Монреале. Я научился здесь многому. Я научился быть победителем", - приводит его слова nhl.com.