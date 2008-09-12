Давыденко больше не обвиняют в договорном матче

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) сняла с Николая Давыденко обвинение в участии в договорном матче. Расследование обстоятельств встречи россиянина с аргентинцем Мартином Вассальо-Аргуэльо, на исход которой были сделаны крупные ставки, длилось более года, но доказательств вины Давыденко найти не удалось, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. Матч россиянина с аргентинцем состоялся в августе 2007 года на турнире в польском Сопоте. Давыденко выиграл первый сет, но затем отказался от борьбы, сославшись на травму. Позднее выяснилось, что по ходу встречи (после первой партии) на победу Вассальо-Аргуэльо были сделаны крупные ставки. АТР заподозрила Давыденко в связи с людьми, делавшими ставки, и начала расследование, которое вели в том числе и сотрудники Скотланд-Ярда. Российский теннисист, в настоящее время занимающий шестое место в мировом рейтинге, неоднократно заявлял о своей невиновности.