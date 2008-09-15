Кубок Украины. «Шахтер» прошел в 1/8 финала

Состоялся матч Кубка Украины между командами «Шахет» и «Ильичивец». Команда из Донецка разгромила на поле соперника, забив три гола. Результаты матча: «Ильичевец» - «Шахтер» - 0:3. «Ильичевец»: Шуховцев, Камдем, Корреа (Кашевский, 16), Мельник, Соляник (Нефедов, 56), Воробей (Тищенко, 73), Кривошеенко, Иващенко, Чучман, Кирильчик, Оберемко. «Шахтер»: Пятов, Илсиньо, Езерский, Ищенко, Федецкий, Хюбшман, Фернандиньо (Дуляй, 75), Жадсон, Виллиан (Гай, 67), Брандау (Гладкий, 81), Адриано. Голы: Жадсон (40), Илсиньо (69), Адриано (81).