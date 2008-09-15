Чемпионат Украины. 3-й тур. Результаты матчей

Состоялись матчи Чемпионата Украины. Их результаты: «Енакиевец»: Рябцев – Крупин, Хурсов, Кузьмин, Гуменюк, Нестерук, Чуднов, Замятин, Краевский. «Будивел»: Зозуля – Сопильняк, Будин, Косенко, Салабай, Засенко, Пичкуров, Соломка. Судьи: Якимишин (Львов), Проць (Дрогобыч). Голы: Нестерук (4), Чуднов (27), Хурсов (28), Крупин (34) – Сопильняк (13), Засенко (23). Предупреждения: Хурсов (23) – Будин (26), Засенко (35), Пичкуров (37). «Контингент» : Проценко - Романов, Демешев, Доманський, Киришун - Піхоцький, Морозов, Литвиновський, Мухін - Коваль, Саківський. «Ураган»: Їжаківський - Паршиков, Кулик, Павлюк, Мартиненко - Кіндратів, Сімка, Ярий, Пилипів - Сендецький. Арбітри: Зорін (Жовті Води), Король (Донецьк) Голи: Пилипів (Ураган, 39, аг) - Оліщук (18), Кулік (31), Паршиков (38), Литвиновський (Контингент, 39, аг). «Планета-Мост» (Киев): Лысенко - Шпичка, Москалюк, Мельник, Таразевич, Шайтанов, Шевченко, Черниенко, Корнийчук А., Шуст, Корнийчук П. «Кардинал» (Львов): Русецкий - Хлюбко, Данилюк, Танский, Брожко, Пунько, Волянюк, Лаба, Яцышин, Багряк, Когут. Судьи: Ивашина, Кравченко (оба – Сумы). Голы: Шевченко (8), Москалюк (40) – Танский (5). Предупреждение: Пунько (31). «Локомотив» (Харьков) – «ТВД» (Львов) - 1:3 «Локомотив»: Литвиненко – Минаев (к), Зинченко, Берлизев, Д.Клочко – Одегов, Чернышев, А.Сорокин, Киселев – Федорченко. «ТВД»: Мельник – Вахула, Денис, Кордоба, Рогачев (к) – Хавер, Маржановский, Сильченко – Цымбаляк. Голы: Киселев, 14 (1:0), Рогачев, 15 (1:1), Сильченко, 26 (1:2), Сильченко, 40 (1:3) Предупреждения: Чернышев (17), Д.Клочко (24), Белоус (32), Минаев (33) Судьи: В.Дараган, Г.Гора (оба – Киев)