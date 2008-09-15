Галлиани: Речи об отставке Анчелотти пока не идет

Напомним, что одна из самых титулованных команд Европы в воскресенье потерпела второе поражение подряд в чемпионате Италии, уступив на выезде «Дженоа» (0:2). Столь неудачное начало сезона не могло не породить слухи об отставке рулевого Карло Анчелотти, однако вице-президент клуба Адриано Галлиани поспешил их опровергнуть, информирует «Спорт.com.ua». «Анчелотти может не беспокоиться за свой пост даже в том случае, если мы продолжим терять очки. «Милан» всецело доверяет Карло, но ему не мешало бы задуматься о причинах поражений, ведь, начиная с июня, мы уступили в семи из восьми поединков, включая товарищеские матчи. Сейчас, безусловно, настало время исправлять ситуацию», - подчеркнул Галлиани. 49-летний Анчелотти, ранее работавший с «Реджаной», «Пармой» и «Ювентусом», возглавляет «Милан» с октября 2001 года.