Герсонский: Никто на увольнение мне не намекал

Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Герсонский прокомментировал слухи о своей возможной отставке с поста наставника «Авангарда». «Знаю только, что мой контракт рассчитан ещё на два года. Работаю в нормальной обстановке, и никто на увольнение мне не намекал. Не верите? Мне что, польку сплясать в подтверждение своих слов нужно или соврать специально для рождения газетной сенсации? (Смеётся.) Ничего страшного не происходит. Разве кто-то, кроме «Салавата» или «Локомотива», сейчас играет в хороший хоккей? Гляньте, что со СКА происходит, «Динамо» еле-еле в Чехове выигрывает. И ещё эти правила, из-за которых всего шесть защитников выходят на площадку. Победы придут, куда они денутся. И игра наладится», – заявил Герсонский «Газета.Ru».