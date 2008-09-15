Бардин: С Хартли переговоров не вел

Генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин прокомментировал информацию о том, что Сергей Герсонский может покинуть пост наставника команды: «Ничего, абсолютно ничего у нас не изменилось. На матч с «Трактором» команду выведут те же тренеры. Наша ситуация не нова. Посмотрите на другие клубы. Играет команда – тренер «на коне». Не играет – тут же возникают слухи об отставке. Что касается информации о переговорах «Авангарда» с Хартли, то лично я с ним не говорил», – заявил Бардин «Советский спорт».