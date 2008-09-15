Андреев поднялся на 19-е место в рейтинге АТР

В опубликованном в понедельник рейтинге АТР в первой восьмерке не произошло никаких изменений. Первую строчку по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль, Вторую место – Роже Федерер. Серб Новак Джокович замыкает первую тройку. Россиянин Николай Давыеднко занимает шестую строчку рейтинга. Игорь Андреев поднялся с 20-го места на 19-е. А Теймураз Габашвили поднялся сразу на 10 позиций, с 97-й на 87-ю. 1(1). Надаль (Испания) – 7000 2 (2). Федерер (Швейцария) – 5930 3 (3). Джокович (Сербия) – 4855 4 (4). Маррей (Великобритания) – 3040 5 (5). Феррер (Испания) – 2490 6 (6). Давыденко (Россия) – 2400 7 (7). Налбандян (Аргентина) –1975 8 (8). Роддик (США) – 1845 9 (10). Вавринка (Швейцария) –1670 10 (11). Блэйк (США) – 1650 11 (9). Гонсалес (Чили) –1645 12 (12). Гаске (Франция) – 1615 13 (13). Дель Потро (Аргентина) –1518 14 (14). Карлович (Хорватия) – 1475 15 (15). Вердаско (Испания) – 1440 16 (16). Робредо (Испания) – 1390 17 (17). Симон (Франция) – 1390 18 (18). Альмагро (Испания) – 1305 19 (20). Андреев (Россия) – 1260 20 (19). Тсонга (Франция) – 1250 21 (22). Южный (Россия) –1190 26 (26). Турсунов (Россия) –1123 38 (39). Сафин (Россия) – 865 72 (76). Куницын (Россия) 574 87 (97). Габашвили (Россия) – 519 90 (72). Королев (Россия) – 514